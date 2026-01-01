/ БТА

Временно е ограничено движението и в двете посоки по път I-7 Ямбол – граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“ в района на Елхово поради репатриране на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил извън пътното платно, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От Областната дирекция на полицията в Ямбол уточниха, че леките автомобили се пренасочват през град Елхово, а тежкотоварните изчакват на място.

Към 20:00 часа е получен сигнал за самокатастрофирал товарен автомобил извън пътното платно, информираха от Областната дирекция на полицията в Ямбол. По първоначални данни, отзовалите се на сигнала огнеборци извършват аварийно-спасителни дейности за изваждане на водача от кабината. Шофьорът е жив, допълниха от полицията, като към момента няма подробности дали има наранявания.

За регулиране на движението на място има екип на „Пътна полиция“, посочиха от пътната агенция.

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Севдалина Кръстева, БТА
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