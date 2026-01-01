82-годишна жена е настанена в болница с опасност за живота, след като е била обгазена при пожар в апартамент във Варна. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.

Сигналът за инцидента е подаден снощи около 21:00 часа. На място са изпратени четири противопожарни автомобила от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна, които са потушили огъня.

Възрастна жена загина при пожар във Враца

При пожара 82-годишната жена е пострадала от обгазяване и е транспортирана от екип на Спешна помощ в болница, където е настанена с опасност за живота.

От жилищната сграда е била евакуирана и още една жена.

В края на март тази година при друг пожар във Варна загина възрастен мъж.