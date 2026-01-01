Лошото време в Румъния доведе до десетки наводнени къщи, дворове и мазета, паднали дървета и електрически стълбове, както и до повредени автомобили в общо 61 населени места в 20 окръга на страната, предаде Аджерпрес, като се позова на актуални към тази сутрин данни. Не се съобщава за блокирани хора.

Според Департамента за извънредни ситуации на Румъния от вчера сутринта до днес са регистрирани наводнения в 23 къщи, 47 двора, 44 мазета, две обществени институции, две улици и други места. Случаите с паднали дървета, изискващи разчистване, са 64, като в засегнатите от лошото време румънски окръзи има и пет паднали електрически стълба и пет повредени превозни средства.

#IGR: A powerful storm swept across Romania on Wednesday, battering Bucharest and 20 counties, killing one person and leaving a trail of destruction. pic.twitter.com/NUIEEhq5Zw — India Global Review (@IGR_Media) July 2, 2026

Движението по пътища и жп линията между гарите Брашов и Бартоломеу в окръг Брашов е било временно затруднено поради натрупана вода по трасетата.

Отделно в Букурещ са извършени интервенции за изпомпване на вода от 33 мазета, един двор и почистване на 41 паднали дървета. В прилежащия към него окръг Илфов също е имало няколко случая на наводнени къщи, дворове, мазета, една улица и паднали дървета.