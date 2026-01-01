На 3 юли 2026 г., петък, православната църква почита паметта на свети Анатолий, патриарх Константинополски – един от видните защитници на православната вяра през V век.

По този повод имен ден празнуват всички, които носят имената Анатоли, Анатолий, Анатолия, както и производни и сродни форми на името.

Кой е свети Анатолий?

Свети Анатолий е избран за патриарх на Константинопол през 449 година. По време на своето служение той играе ключова роля в утвърждаването на православното учение и защитава решенията на Халкидонски събор. Известен е с мъдростта си, твърдата си вяра и стремежа към единство в Църквата.

Какво означава името Анатолий?

Името Анатолий произлиза от гръцката дума „anatole“, която означава „изгрев“, „изток“ или „изгряващо слънце“. Смята се, че хората с това име се отличават с жизненост, целеустременост и силен дух.