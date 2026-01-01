Фискалният дефицит към края на юни възлиза на 2,4 млрд. евро, или 1,9% от брутния вътрешен продукт (БВП), което е най-високата стойност за този период от 2010 г. насам. Това показва анализ на Фискалния съвет, изготвен на базата на данните на Министерството на финансите.

Министерството на финансите вече публикува статистическата информация за изпълнението на държавния бюджет към края на май, както и предварителни оценки за основните бюджетни показатели за юни. В анализа си Фискалният съвет представя сравнителни данни за изпълнението на бюджета, като отбелязва, че те трябва да се разглеждат в контекста на необичайната ситуация с удължителния бюджет.

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Въпреки натрупания дефицит, балансът само за месец юни е положителен. Според анализа той е в размер на 0,11 млрд. евро, което се равнява на 0,1% от БВП. Това означава, че през юни приходите са надвишили разходите, макар натрупаният дефицит от началото на годината да остава значителен.