Правителството подготвя механизъм, който да осигури финансиране на всички започнати проекти по Инвестиционната програма за общините. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в Народното събрание в отговор на въпрос на народния представител Галин Дурев от „Прогресивна България“.

По думите на Донев тригодишната инвестиционна програма за общините е била финансово необезпечена още при създаването си. Той посочи, че през 2024 г. в програмата са били включени над 2800 проекта на прогнозна стойност над 3,4 млрд. евро, като през същата година са били разплатени едва 255 млн. евро. Това означава, че над 87 процента от планираните средства не са изплатени.

През 2025 г. броят на проектите е нараснал до над 3400 с обща прогнозна стойност над 4,2 млрд. евро, като през годината са били изплатени около 21 процента от необходимите средства.

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За 2026 г. с удължителния закон за бюджета са предвидени 460 млн. евро за разплащания по програмата. До момента са изплатени около 410 млн. евро.

Финансовият министър съобщи, че към момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройството са подадени заявления за плащане по 230 проекта на обща стойност над 1 млрд. евро.

Вицепремиерът подчерта, че натрупаните задължения по общинската инвестиционна програма водят до значителен преразход, който не е бил предвиден в държавните бюджети през последните три години.

„Остатъкът за заплащане е огромен и с проекта на Закона за държавния бюджет сме предвидили още 600 млн. евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои тяхното приключване, извършване на общинските дейности, така че да не останат разкопани и недовършени проекти, да могат да бъдат завършени проектите за водопровод и каналиция в редица общини и населени места“, заяви Донев.

По думите му и през 2027 г. ще останат за разплащане над 600 млн. евро.

Министърът допълни, че в момента се събира информация от общините за всички започнали проекти, като се подготвя механизъм, който да гарантира продължаването на финансирането на онези обекти, по които вече има започнало изпълнение, сключени договори и подписани споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, независимо че първоначално за тях не е било осигурено бюджетно финансиране.