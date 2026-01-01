Служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" задържаха 14 875 текстилни изделия, 1024 чанти и портмонета и 214 чифта спортни обувки и чехли, със знаци на търговски марки. Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Открити са при отделни проверки на два товарни автомобила, влизащи в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

При един от случаите, на 25 юни 2026 г., на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът е босненски гражданин, който представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Босна и Херцеговина. Камионът е селектиран за щателна митническа проверка на декларираните колети в товарното помещение, като в 45 от тях са открити 8250 блузи, ризи, панталони, тениски, 905 чанти, 119 портмонета и 214 спортни обувки и чехли, всички с обозначения на световноизвестни марки.

Митничари задържаха над 54 000 фалшиви стоки на „Капитан Андреево“

При проверка на 29 юни 2026 г. на друг товарен автомобил с турска регистрация са открити 6625 текстилни изделия, от които 2000 чифта чорапи, носещи лога на известни марки. Камионът е превозвал групажна стока от Турция за Литва.

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В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

Само през месец юни митническите служители на МП "Капитан Андреево" са задържали близо 100 000 търговски артикула заради нарушени права върху интелектуалната собственост.