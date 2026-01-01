Имаме пълната подкрепа от Светия синод за предприетите действия и замисълът на правителството как да бъде въведен учебният предмет, каза премиерът Румен Радев по време на блиц контрол в парламента, в отговор на въпрос от народния представител Ангел Янчев от „Възраждане“ във връзка с въвеждането на предмета „Добродетели и религии".

Радев отбеляза, че в рамките на една година трябва да се направи сериозно обществено обсъждане, да бъдат изработени всички учебни пособия по предмета „Добродетели“, за да може той да бъде въведен през учебната 2027/2028 г.

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Трябва да е ясно, че всички учебни пособия по предмета „Религия“ са готови и те са приети, но по предмета „Добродетели“ не са готови, те тепърва трябва да се разработват и това е една тема на сериозен обществен дебат и той трябва да бъде направен, заяви премиерът. Той акцентира върху нуждата от сериозно обществено обсъждане и дебат, както и обсъждане с родителски организации. Ще работим така, че да има консенсус в обществото, каза Румен Радев.

БТА припомня, че преди седмица премиерът се срещна с патриарх Даниил. На нея бяха обсъдени и въпросите, свързани с въвеждането на учебен предмет „Добродетели и религия“ в образователната програма в страната, с необходимостта от подготовка на достатъчно на брой преподаватели и със съдържанието на учебния материал. Патриарх Даниил подчерта, че са показателни добрите резултати в училищата, където този предмет вече е въведен като свободно избираем.