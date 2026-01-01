Пазарът на труда е изключително динамичен и основните проблеми, които срещаме, са демографските процеси и недостигът на работна ръка, каза Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта по време на международна конференция „Синдикална мобилизация за достойна заетост и права на работещите: НЕ на строгите икономии и ДА на солидарността". Форумът е организиран от Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа".

Управлението на тези процеси би трябвало да ни кара да работим в много тясно сътрудничество на синдикати, работодатели и държавна администрация, за да защитим правата и благоденствието на хората. В този процес Агенцията има основна роля, като в България делът на неактивните хора е доста голям и затова усилията ни са насочени към актвивирането им чрез различни програми на заетост, курсове на обучение, дигитални компетентности, посочи той. Отделяме съществено внимание на по-уязвимите групи на пазара на труда. Опитваме се и да преодолеем дисбаланса на трудовия ни пазар – основният пазар е в големите градове, каза още Вълов. Той посочи, че в обезлюдените територии на страната ни няма работодатели, няма икономика, хората няма как да постигнат благосъстояние, към което се стремим всички. Целите ни могат да се постигнат чрез синдикати, работодатели и държава, с целенасочени мерки, насочени към нуждаещите си, добави той.

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Трудно се реализира дългосрочна политика заради честата смяна на властта, но с подходящите мерки успяхме да запазим и повишим нивото на заетост в страната, допълни Вълов. По думите му безработицата в България е ниска. Това не ни успокоява, защото с навлизането на дигитализацията и заради кризата в Европа, която рефлектира със закъснение в страната ни, делът на масовите съкращания на база намалелите поръчки в Европа се повишава.

Целта на конференцията е да се обсъдят стратегиите за синдикални действия и мобилизация в условията на геополитическото напрежение, икономическата несигурност и повишаващата се инфлация. Ще бъдат дискутирани синдикални мерки и политики, които да допринесат за създаване на предвидима регулаторна среда, насърчаване на инвестициите и защита на работните места.