Националната здравна служба на Англия (NHS England) за първи път ще започне да възнаграждава хората за физическа активност. В началото на следващата година институцията ще стартира инициативата „Маратон на месец“, която насърчава участниците да ходят пеша около 30 минути дневно, съобщи Би Би Си.

При ежедневно изпълнение на предизвикателството участниците ще изминават приблизително 42 километра месечно – колкото е дължината на маратон. Разходките ще могат да се отчитат онлайн или чрез мобилен телефон и смарт часовник.

Хората, които успешно изпълнят предизвикателството, ще имат право на различни награди, включително отстъпки и други стимули.

Инициативата се разработва съвместно с бившия олимпийски медалист сър Брендън Фостър, основател на маратона Great North Run. По думите му целта е максимално проста – повече хора да започнат да ходят пеша.

Кампанията е част от 10-годишния здравен план на Англия. Според NHS физическата неактивност е свързана с една от всеки шест смъртни случаи. За физически неактивни се считат хората, които извършват по-малко от 30 минути умерена физическа активност седмично.

Данни на Sport England показват, че през годината до ноември 2025 г. близо една четвърт от възрастните – около 12 милиона души – попадат в тази категория.

Целта е към програмата да се присъединят над 100 000 души, като резултатите им ще се проследяват дигитално. Ако това бъде постигнато, по думите на Фостър инициативата ще представлява „най-големият маратон в историята“.

Организаторите разчитат и на т.нар. „култура на поредиците“ (streaks), позната от приложения като Snapchat и Duolingo, която мотивира потребителите да не прекъсват ежедневната си активност.

Според Фостър човек, който ходи пеша по 30 минути пет пъти седмично, може да си осигури до четири допълнителни години здравословен живот.

Пълните подробности за схемата с наградите и начините за регистрация ще бъдат обявени през следващите месеци.