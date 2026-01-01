Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността на здравеопазването, а мерките ще бъдат включени в управленската програма на „Прогресивна България“, която предстои да бъде публикувана скоро.

Донев каза това по време на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос на Божидар Божанов („Демократична България“) относно планираните действия за подобряване на здравната система.

По думите му в българското здравеопазване съществуват сериозни и дългогодишни проблеми, които са натрупвани още от началото на реформата в сектора.

Действително има сериозни проблеми в българското здравеопазване. Те са факт още от самото начало на реформата в сектора, посочи Донев.

Той отбеляза, че въпреки многогодишните усилия и обещания за по-добро качество и по-достъпни здравни услуги, очакваните резултати все още не са постигнати в необходимата степен.

Според него част от причините са свързани с изградените през годините зависимости и дисбаланси в системата.

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Министърът открои като основни проблеми прекомерния дял на болничната помощ спрямо доболничната, по-големите разходи за лечение вместо за профилактика и недостатъчното финансиране на програми за превенция на социално значими заболявания.

По думите му дори когато такива програми съществуват, обхватът им остава ограничен и ефективността на изразходваните средства не е задоволителна.

Донев заяви, че една от основните цели на реформата е средствата от здравноосигурителните вноски, акумулирани чрез бюджета на Националната здравноосигурителна каса, да бъдат разпределяни по-целенасочено между първичната медицинска помощ, специализираната извънболнична помощ и болничното лечение.

Той обърна внимание и на проблема с надлимитната дейност в болниците, която според него създава дисбаланси във финансирането и води до различен достъп до здравни услуги в отделните населени места.

При участието си в днешния блицконтрол вицепремиерът Гълъб Донев каза още, че правителството подготвя механизъм, който да осигури финансиране на всички започнати проекти по Инвестиционната програма за общините, припомня БТА.