Ден на траур в Киев, след като близо 30 души бяха убити при най-смъртоносната руска атака срещу украинската столица.

Жертви имаше и тази нощ - двама души са убити, а осем - ранени при нападения в Сумска област и родния град на президент Володимир Зеленски Кривой Рог, пише БНР .

Властите съобщиха за значителни разрушения и множество ранени, като спасителните екипи продължават разчистването на отломките и издирването на оцелели.

Зеленски призова съюзниците да обсъдят ускоряването на доставките на системи за противовъздушна отбрана за Украйна на срещата на върха на НАТО в Анкара следващата седмица. В нея ще участва и Доналд Тръмп.

През последните дни Русия засили въздушните удари срещу няколко украински региона, включително Сумска област и Кривой Рог, където също бяха регистрирани жертви и ранени. Украинските власти определят атаките като част от продължаващата кампания за удари по инфраструктура и населени места далеч от фронтовата линия.

Президентът Володимир Зеленски призова западните съюзници да ускорят доставките на системи за противовъздушна отбрана, подчертавайки необходимостта от по-ефективна защита на украинските градове. Темата се очаква да бъде обсъдена на предстоящи международни срещи на високо равнище, включително в рамките на НАТО.