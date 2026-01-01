„Вероизповеданията ще получат немалки суми, но възможностите на бюджета, който ни завещават няколко сглобки, форсираното влизане в еврото и авансовото консумиране на държавните активи, за които говори премиерът, са такива. Сумите, които ще бъдат отделени през тази година за вероизповеданията, са напълно достатъчни".

Това каза вицепремиерът Иво Христов в отговор на въпрос в днешния блицконтрол в Народното събрание, зададен му от Искра Михайлова-Копарова - заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Тя постави въпрос за финансирането и подкрепата на вероизповеданията в България.

Одобрено е финансиране на Министерския съвет за 2026 г.

„Ревизираме финансирането според възможностите на сегашния бюджет и го връщаме на нивото от 2025 г. Както знаете, преживели сме 2025 г. без да закрием никое вероизповедание, без никое от тях да е затруднено в своите рутинни практики, тъй че не виждам място за подобни страхове. Когато говорим за ценности, те не опират само до финансиране, особено когато става въпрос за религиозни ценности", каза вицепремиерът.

Различните вероизповедания имат и други източници на самофинансиране, не мисля, че въпросът е толкова драматичен, това е моят отговор, отбеляза Иво Христов.

„Разбира се, ако говорим за ценности и за стратегии, ние ще продължим подкрепата за вероизповеданията. Стига бюджетът да излезе на плюс, вярваме, че това ще стане, те ще се върнат на старите нива. Няма особени проблеми тук, аз не виждам драма", заяви вицепремиерът.