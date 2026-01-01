Учени пренаписаха рекордите в океанологията, след как откриха и идентифицираха цели 31 потенциално нови за науката морски вида в рамките на едва две седмици. Международната експедиция в международни води край бреговете на Бразилия изследва така наречената „средна зона“ (midwater) на океана – мрачния, високопланински налягане свят между осветената от слънцето повърхност и морското дъно, пише Vesti.bg , позовавайки се на The Guardian.

Обикновено на учените са необходими години, понякога десетилетия, за да опишат и потвърдят нов вид. Благодарение на революционни технологии обаче, екипът от 24 експерти на борда на изследователския кораб Falkor (too) на Океанския институт „Шмид“ успя да класифицира съществата за броени дни.

Странният нов свят на прозрачните същества

Изследваната зона е най-големият обитаем хабитат на Земята – тя обхваща цели 90% от жизненото пространство на планетата ни, но остава една от най-слабо проучените. Голяма част от уловените и заснети създания изглеждат като извадени от научнофантастичен филм. Сред 31-ата нови вида се открояват:

9 нови вида медузи и 7 сифонофори – колониални организми, съставени от множество специализирани клонинги, които функционират като едно общо тяло.

– колониални организми, съставени от множество специализирани клонинги, които функционират като едно общо тяло. 7 гребенести медузи , известни със своите блестящи реснички, с които се придвижват.

, известни със своите блестящи реснички, с които се придвижват. Нов вид нежен червей (gossamer worm), който се движи във водата много по-бързо, отколкото формата на тялото му предполага.

(gossamer worm), който се движи във водата много по-бързо, отколкото формата на тялото му предполага. Нов братовчед на раците и омарите, както и четири ларвации – подобни на попови лъжички създания, които строят сложни „къщички“ от слуз, за да филтрират храната си.

Два гигантски ризарии – едноклетъчни организми, които са толкова огромни, че могат да се видят с просто око.

„Средната зона е претъпкана с невероятни животни, за които не знаем почти нищо. Този регион никога не е бил изследван преди. Постижението ни вероятно е близо до световен рекорд за откриване на нови животни за толкова кратко време“, споделя главният учен на експедицията д-р Карън Озбърн от Смитсонианския национален музей по естествена история.

Технологичен пробив: Живот под лазерния микроскоп

Истинският триумф на мисията обаче е нов тип лазерен микроскоп, конструиран в Станфордския университет и неформално наречен Squid („Калмарът“). За първи път в историята на морските изследвания учените успяха да заснемат на живо на борда на кораба триизмерната (3D) клетъчна структура на микроорганизми, без да ги увреждат.

Повечето дълбоководни същества са нежни и пихтиести – традиционните методи за улавяне с мрежи буквално ги разрушават, преди да достигнат повърхността. Затова изследователите използваха подводния робот SuBastian, оборудван с лазерни скенери, за да дигитализират животните на стотици метри под водата. На борда на кораба уловените екземпляри бяха поставени в камери с виртуална реалност, които симулират огромното налягане, вечния мрак и температурата на дълбокия океан.

Защо тези същества са важни за планетата ни?

Освен чистата научна радост, експедицията помага да разберем как океанът регулира климата на Земята. Много от тези същества извършват огромни вертикални миграции всяка нощ – те стоят скрити в тъмните дълбини през деня, а под прикритието на нощта излизат близо до повърхността, за да се хранят. Този процес има ключова роля за улавянето и транспортирането на въглероден диоксид към дъното на океана.

„Това, което човечеството е открило досега в океаните, е само върхът на айсберга. Там отвън има необятен живот, който решава предизвикателствата на оцеляването по необичайни начини. Представете си какво можем да научим от тях, когато ги разберем по-добре“, допълва д-р Озбърн.

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