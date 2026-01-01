Рядко заснето раждане на кашалот дава на учените ценен поглед върху социалното поведение на тези трудни за наблюдение морски бозайници, предаде Асошиейтед прес.

Кадрите, направени през 2023 г. край остров Доминика, показват как група женски китове – включително представители на различни семейства, координирано подпомагат раждането и издигат новороденото над водата, за да поеме първия си дъх. Подобно ниво на сътрудничество е изключително рядко извън приматите.

Раждането е продължило около 30 минути, а след това в продължение на часове възрастни китове са помагали на малкото да остане на повърхността, докато започне да плува самостоятелно.

Учените отбелязват, че кашалотите живеят в сплотени, водени от женски групи, а новите наблюдения разкриват колко силна е взаимопомощта в ключови моменти. Засечени са и специфични звуци по време на раждането, които вероятно служат за координация между животните.

Наблюденията повдигат и множество въпроси, като например как изобщо се е образувала групата китове и какво е накарало отделните екземпляри да се присъединят към колектива.

Не е ясно кога учените биха могли да открият отговорите, особено след като подобни видеозаписи са оскъдни и толкова трудни за осигуряване, но новите открития могат поне частично да ни разкрият тайната комуникация между китовете, допълва Асошиейтед прес.