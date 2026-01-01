Предложеният от правителството на Румен Радев проектобюджет за 2026 г. противоречи на действащото законодателство и може да бъде оспорен пред Конституционния съд. Това заяви бившият финансов министър Теменужка Петкова.

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По думите ѝ Законът за публичните финанси ясно поставя ограничение бюджетният дефицит да не надвишава 3% от брутния вътрешен продукт.

Тя цитира чл. 25, ал. 2 от Закона за публичните финанси:

„Дефицитът на сектор „Държавно управление“ на годишна основа, изчислен въз основа на методологията на Европейската система от национални и регионални сметки на Общността, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт.“

Петкова посочи и второто ограничение, предвидено в чл. 27, ал. 4 от закона:

„Годишният бюджетен дефицит по консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт.“

Според нея това означава, че бюджет с дефицит над 3% по принцип не може законосъобразно да бъде внесен и приет, тъй като би противоречал на императивните разпоредби на Закона за публичните финанси. Тя припомни още, че съгласно чл. 22, ал. 1 Министерският съвет е длъжен при съставянето и изпълнението на консолидираната фискална програма да спазва предвидените в закона фискални правила.

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Бившият финансов министър уточни, че изключение е възможно единствено при извънредни обстоятелства по чл. 25, ал. 3 и чл. 27, ал. 5 от закона. Те са дефинирани като необичайно събитие извън контрола на Министерския съвет със сериозно отражение върху публичните финанси или икономически спад над 3% в реално изражение.

„Следователно, ако няма формално обосновани „извънредни обстоятелства“, бюджет над 3% дефицит би бил незаконосъобразен. Народното събрание приема бюджета, но не може с годишния бюджетен закон просто да заобиколи общите фискални правила, защото Законът за публичните финанси урежда бюджетната рамка и фискалните ограничения. Освен това самият закон казва, че материята му не може да се отклонява от принципите и правилата му чрез друг закон – чл. 2.“

Петкова подчерта още, че Народното събрание не може да приема решения, които противоречат на действащото законодателство.

„При действащия Закон за публичните финанси бюджет с дефицит над 3% от БВП е недопустим, освен при доказани извънредни обстоятелства. Такъв бюджет би противоречал на чл. 25, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 от Закона за публичните финанси и би нарушил фискалната рамка, която Министерският съвет и Народното събрание са длъжни да спазват“, обобщи Теменужка Петкова.