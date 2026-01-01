Около 10:20 ч. вчера в село Новачене, автопатрул на РУ – Ботевград е спрял за проверка лек автомобил „Фолксваген“ без регистрационни табели. При последвалия контрол е установено, че превозното средство е дерегистрирано, а водачът е неправоспособен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Мъж без книжка избяга от полицейска проверка във Вазово, изостави колата си в нива и се укри

При извършен тест с техническо средство пробата на мъжа, който е от Пловдив, е реагирала положително на метадон.

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Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, като по случая е започнато бързо производство.