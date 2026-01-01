Цените на петрола се повишиха леко в петък преди дългия празничен уикенд в САЩ, докато пазарите запазиха предпазлив оптимизъм за усилията за постигане на мирно споразумение между САЩ и Иран, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпнаха с 46 цента, или 0,64 на сто, до 72,26 долара за барел към 08:30 часа българско време. Американският лек суров петрол добави 37 цента, или 0,54 на сто, до 69,06 долара за барел.

Американските финансови пазари ще останат затворени в петък заради отбелязването на Деня на независимостта на САЩ.

През предходната сесия двата основни сорта достигнаха най-ниските си равнища от периода преди началото на американско-израелската военна операция срещу Иран в края на февруари. За седмицата Брент е поскъпнал с 0,35 на сто, а американският лек суров петрол – с 0,43 на сто, което представлява най-слабото седмично движение при двата бенчмарка от месеци насам.

„Пазарът демонстрира предпазлив оптимизъм. Инвеститорите искат да вярват, че усилията за мир ще дадат резултат, но все още изчакват реални доказателства на място“, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade).

Корабоплаването през Ормузкия проток е частично възобновено в съответствие с първоначалните договорености между Иран и САЩ след размяната на военни удари през миналия уикенд.

Страните производителки от Персийския залив постепенно увеличават добива си след възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток, откъдето преди началото на конфликта преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Производството на петрол в Кувейт е нараснало до 1,65 милиона барела дневно през юни спрямо 580 000 барела дневно през май, съобщи източник на Ройтерс, запознат с въпроса.

Същевременно най-малко пет супертанкера, превозващи общо 10 милиона барела саудитски суров петрол, са преминали през Ормузкия проток. Националната петролна компания „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) е преминала към продажби на спот пазара с цел ускоряване на доставките за азиатските клиенти.

С нарастването на предлагането пазарната структура при сорта Брент премина в състояние на контанго, при което цените на фючърсите с по-далечен падеж са по-високи от тези за незабавна доставка.

Анализаторите на Ай Ен Джи (ING) отбелязват, че възстановяването на доставките съвпада с продължаващото освобождаване на количества от Стратегическия петролен резерв на САЩ.

„С преминаването на фючърсната крива в състояние на контанго може да започнем да наблюдаваме засилване на покупките на пазара“, посочват анализаторите на банката.