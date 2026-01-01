Млада двойка, чиято целувка в паркирана кола беше заснета по време на излъчване на живо в платформата ТикТок, беше наказана публично днес с удари с ратанов прът в индонезийската провинция Ачех, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии.

Агенцията отбелязва, че това е поредният случай на прилагане на строгите ислямски закони в региона.

Мъжът и жената, съответно на 22 и 25 години, получиха по 21 удара с ратанов път пред събралото се множество в обществен парк в столицата на провинцията Банда Ачех, според местното новинарско издание "serambinews.com".

Двамата първоначално бяха осъди на по 25 удара с прът, след като бяха признати за виновни за извършването на "икхилат" (или свободното събиране на едно и също място на мъже и жени, които не са от едно семейство), което според правния кодекс на провинция Ачех, основан на шериата (ислямското право), представлява престъпление, тъй като той забранява интимни отношения между мъж и жена, които нямат сключен брак. Наказанието им обаче беше намалено, като беше взето предвид времето, което са прекарали в ареста.

Случаят привлече вниманието на цялата страна, след като през февруари в социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които мъжът и жената се целуват в кола по време на излъчване на живо в ТикТок.

Те бяха сред шестимата души, които бяха публично наказани с удари с прът днес, след като решението на шериатския съд в Банда Ачех влезе в сила.

Ислямският наказателен кодекс на Ачех обхваща престъпления, вариращи от консумация на алкохол до изневяра или прелюбодейство и интимни отношения по взаимно съгласие извън сключен брак.

Индонезийската провинция Ачех, разположена в северния край на остров Суматра, получи специална автономия от индонезийското правителство в началото на 2000-те години след десетилетия на сепаратистки конфликт. Съгласно това споразумение на провинцията бе позволено да прилага версия на ислямското право, различаваща се от преобладаващата светска правна система на Индонезия.

Публичното удряне с ратанов път остава един от най-спорните аспекти на правната система в Ачех, като правозащитни организации осъждат тази практика като жестока, унизителна и несъвместима с международните стандарти за правата на човека.