Окръжен съд – Ловеч ще гледа в петък делото на обвинен в двойно убийство, който обжалва задържането си под стража. Непълнолетно момиче – свидетел на престъплението – също е загубило живота си, след като е скочило през балкон, съобщиха от съда.

На миналото заседание Състав на Окръжен съд – Ловеч уважи искане на Окръжна прокуратура – Ловеч и определи, че обвинен в убийството на двама души в гр. Угърчин следва да бъде задържан под стража. Съдът прие, че са налице изискуемите от закона предпоставки за взимането на най-тежката мярка за неотклонение.

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Като съобрази становищата на страните в процеса и представените по делото доказателства, съдът определи, че може да се направи обосновано предположение, че П. П. И. е евентуално съпричастен в извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Самото престъпление е тежко умишлено по смисъла на закона и за него се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Преценявайки тежестта на обвинението, характера на извършеното престъпление, начина на неговото осъществяване, високата обществена опасност на деянието и на дееца, съдът прие, че е налице реална опасност същият да се укрие или да извърши друго престъпление. Така се изпълняват и двете изискуеми предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение.