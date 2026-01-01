Трима души са открити мъртви в общежитие в Угърчин, съобщи NOVA. Има задържан по случая, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч. С него се провеждат процесуално-следствени действия, уточниха от полицията за БТА.

Сигналът е подаден през нощта на спешния телефон 112. Става дума за жена, мъж и непълнолетно момиче.

БТА

Криминалистите разследват тежко престъпление. Сигнал за намерените три тела в сграда – тип общежитие, в Угърчин е получен в 3:40 ч. тази сутрин. Първоначално са открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче в стая в сградата, а тялото на 16-годишно момиче е намерено пред общежитието.

По последна информация трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души, намиращи се в общежитието. По предварителни данни спорът е бил свързан с лични отношения и любовен триъгълник. Източници твърдят, че при разразилата се разпра мъж, за когото се съобщава, че е с криминално минало, е нападнал с нож жена и мъж, които са били на мястото. Двамата са получили смъртоносни наранявания. Свидетел на случилото се е станало 16-годишно момиче. По първоначална информация, след като видяло нападението, то скочило от тераса на сградата. Данните сочат, че момичето не е станало жертва на насилие, а е починало вследствие на тежките травми от падането. Според източници то е страдало от епилепсия.

БТА

Общежитието се използва за настаняване на хора в затруднено социално положение. Към момента не е ясно какви са точните взаимоотношения между участниците в инцидента.

За случая е уведомен дежурен прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч. На място се извършват активни действия по разследването от служители на Главна дирекция „Национална полиция“, разследващи полицаи, сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Ловеч, както и от служители на районните управления в Ловеч и Угърчин. Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Ловеч. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с престъплението, продължава.

Районът е отцепен и до местопроизшествието не се допускат външни хора.

БТА

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и директорът на ОДМВР-Ловеч старши комисар Цветомир Цонков ще проведат работна среща в Община Угърчин. На нея ще бъдат обсъдени превантивните мерки на различните общински и държавни институции при работата с уязвими групи. Очаква се изявление пред сградата на Общината след 13:00 ч.

Николов ще се запознае с предприетите до момента действия по разследването на тежкото криминално престъпление, извършено тази нощ. На място са служители на Главна дирекция „Национална полиция“, разследващи полицаи от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Ловеч, както и полицаи от районните управления в Ловеч и Угърчин.