Оставиха в ареста 27-годишния Петър Иванов, задържан за тройното убийство, извършено на 24 юни в Угърчин.

Съдът приема, че може да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към извършване на престъпленията, за които му е повдигнато обвинение, обяви съдия Васил Анастасов.

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Иванов е привлечен като обвиняем за престъпление в условията на опасен рецидив - той е излязъл от затвора в Ловеч на 12 юни. В това време той се е намирал в период прекъсване на наказанието лишаване от свобода с прокурорско постановление. Съдът счита, че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Наблюдаващият прокурор Светла Иванова каза, че са извършени процесуалноследствени действия за установяване на фактическата обстановка. По думите ѝ Петър Иванов е умъртвил 18-годишното момиче и 27-годишния мъж по особено мъчителен начин, а с действията си е предизвикал толкова силна уплаха у едно дете - ненавършилата 17 години, че то се е опитало да избяга, тъй като е считало, че може да бъде следващата му жертва.

Момичето е скочило през терасата и падайки, е получила толкова тежки наранявания, че е загинала. Според адвоката на обвиняемия - Георги Петров, по-добре е подзащитният му да остане в ареста, за да не се стигне до отмъщение, след като случаят стана медийно известен.

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В съдебната зала стана известно, че обвиняемият е роден през 1999 г. в Троян, има завършено основно образование, не работи, осъждан е. Пред съда той заяви, че не е извършил престъплението, че съвестта му е чиста и че иска да бъде намерен виновникът.

Предвижданото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Определението на съда подлежи на жалба или протест в тридневен срок пред Апелативен съд-Велико Търново.

Трите жертви и хронология на трагедията

Трима души бяха открити мъртви в и около общежитие в Угърчин. Сигнал за тежкото престъпление е подаден от съседи малко след 3:00 часа през нощта.

Намерена е първо едната жертва, най-малкото момиче - на 16 години, след като са чули падане от етаж на общежитието, в което са прибивавали и жертвите, и евентуалният извършител.

Тройно убийство в Угърчин: Задържаният правил опит да заличава следи, излязъл на 12 юни от затвора (СНИМКИ/ВИДЕО)

Странното е, че е паднала от малка височина. Хора са подали сигнал на 112, пристигнала е Спешна помощ, но тя само е констатирала смъртта, след което вече органите на МВР, влизайки вътре в общежитието, намират и другите два трупа - на 20-годишен мъж и 18-годишно момиче.

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За престъплението е използван остър предмет, но към момента не можем да кажем какъв е той и не е открит. Мъжът е сменил дрехите си, опитвайки да заличи следите. Това обясниха властите на брифинг.

Освободен от затвора дни преди трагедията

Има образувано досъдебно производство за това, че криминално проявено лице, неколкократно осъждано, е извършило убийството на трима души. По трите жертви има достатъчно наранявания.

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В процес на изясняване е каква е причината за смъртта. В ранния следобед предстои привличането му за извършено тежко умишлено престъпление. Ще се внесе искане на мярка "задържане под стража".

Трагедия в Угърчин: Трима души са открити мъртви, има задържан

Продължават процесуално-следствените действия, оглед на мястото на престъплението и разпити на свидетели. Задържаният има три присъди към настоящия момент. За кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години и е излязъл от затвора.

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Задържаният за тежкото престъпление е познавал много добре жертвите - те са живеели в общежитието стая срещу стая. А самият той е пребивавал на територията на общежитието, т.е. в сградата, където е извършено убийството, вероятно на гости.