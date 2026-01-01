Задържаният за трагедията в Угърчин 27-годишен мъж е направил опит да заличава следи, той е излязъл на 12 юни от затвора, това заявиха на съвместен брифинг пред медиите окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и директорът на ОДМВР-Ловеч старши комисар Цветомир Цонков по повод трагедията, която потресе града.

Трите жертви

Трима души бяха открити мъртви в и около общежитие в Угърчин. Сигнал за тежкото престъпление е подаден от съседи малко след 03:00 ч. през нощта.

„Намерена е първо едната жертва, най-малкото момиче - на 16 години, след като са чули падане от етаж на общежитието, в което са прибивавали и жертвите, и евентуалният извършител. Странното е, че е паднала от малка височина. Хора са подали сигнал на 112, пристигнала е Спешна помощ, но тя само е констатирала смъртта, след което вече органите на МВР, влизайки вътре в общежитието, намират и другите два трупа - на 20-годишен мъж и 18-годишно момиче. За престъплението е използван остър предмет, но към момента не можем да кажем какъв е той и не е открит“, стана ясно на брифинга от прокурор Валентин Вълков. Мъжът е сменил дрехите си, опитвайки да заличи следите, допълни комисар Любомир Николов.

БГНЕС

Освободен от затвора дни преди трагедията

"Има образувано досъдебно производство за това, че криминално проявено лице, неколкократно осъждано, е извършило убийството на трима души. По трите жертви има достатъчно наранявания. В процес на изясняване е каква е причината за смъртта. В ранния следобед предстои привличането му за извършено тежко умишлено престъпление. Ще се внесе искане на мярка "задържане под стража", посочи окръжният прокурор.

Продължават процесуално-следствените действия, оглед на мястото на престъплението и разпити на свидетели. Задържаният има три присъди към настоящия момент. "За кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години и е излязъл от затвора", обясни още Вълков.

Той разказа, че задържаният за тежкото престъпление е познавал много добре жертвите - те са живеели в общежитието стая срещу стая. А самият той е пребивавал на територията на общежитието, т.е. в сградата, където е извършено убийството, вероятно на гости.

БГНЕС

БГНЕС

Властите настояват за по-строг контрол в социалните жилища

Държавните институции трябва да бъдат добре координирани и добре насочени в превенцията още в зародиш на евентуални противообществени прояви на уязвими групи хора. Това каза и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Той обясни, че е пристигнал тук, за да координира действията на Областната дирекция на МВР – Ловеч и на Главна дирекция „Национална полиция“ по разкриване на тежкото престъпление.

Главен комисар Николов е провел и работна среща с ръководството на Община Угърчин, на която са коментирани проблемите, които се създават с уязвими групи и лица, настанявани в социални жилища.

Взаимодействието между институциите трябва да бъде активно във всеки един етап на развитието и на последващото пребиваване на такива лица на съответните територии и поради това апелирам към всички институции, имащи отношение по тази тема, да бъдат наши съюзници и да ни съдействат във всеки един етап от тази наша превенция, която осъществяваме, каза и.д. главен секретар на МВР. Той припомни, че последните няколко случая в страната са свързани отново с групи хора, настанени в такива общежития – в Габрово, а и с т. нар. „Калашници“.

Според главен комисар Любомир Николов е необходимо да се осъществи профилактика сред подобни групи хора, които, по неговите думи, се водят в нередки случаи уязвими.