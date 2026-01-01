Състав на Плевенския окръжен съд остави в ареста двамата обвиняеми за смъртта на 50-годишен мъж от град Искър, съобщиха от пресцентъра на съда.

На състояло се днес съдебно заседание са разгледани искания на Окръжна прокуратура – Плевен за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми. Прокурорът е поддържал исканията и ги е мотивирал с обстоятелството, че е налице обосновано предположение относно авторството на престъплението и със съществуващата реална опасност обвиняемите да се укрият и извършат друго престъпление.

Защитниците на обвиняемите са изразили становище, че искането е неоснователно, тъй като не е налице обосновано предположение за авторството на престъплението, нито е налице опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление. Изложена е и тезата, че не се знае от какво точно е починал 50-годишният мъж и какви телесни повреди са му причинени от обвиняемите.

Въз основа на събраните по делото доказателствени материали съдебният състав е намерил, че може да се изведе обосновано предположение за участието и ролята на обвиняемите в деянието. Приел е като неоснователни възраженията, че не е ясно от какво е настъпила смъртта на пострадалия, тъй като съществуват медицински доказателства за причината.

От друга страна, деянието, за което са привлечени на съд двамата обвиняеми, се характеризира с висока обществена опасност, което се взима предвид, при определяне на мярката за неотклонение, допълниха от пресцентъра на съда.

Поради изложените съображения съставът на Плевенския окръжен съд е наложил на двамата обвиняеми мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Определенията не са окончателни. Те могат да бъдат обжалвани пред Апелативния съд във Велико Търново.