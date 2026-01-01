Решението за откриване на преговорите за присъединяване на Молдова към ЕС по първия клъстер "Основни ценности" е исторически момент и превръща европейската интеграция в истинска перспектива за молдовските граждани, заяви премиерът на бившата съветска република Александру Мунтяну, цитиран от молдовската агенция МОЛДПРЕС.

След Междуправителствената конференция между Молдова и ЕС в Люксембург премиерът благодари на Кипърското председателство на Съвета на ЕС и на европейските институции за подкрепата към Молдова. Той подчерта, че за гражданите най-важни не са техническите аспекти на преговорите, а европейското бъдеще на страната.

"През последните месеци обиколих страната и разговарях с много хора. Малцина се интересуваха от процедурите и отделните преговорни глави, но почти всички говореха за Европа. Хората вярват, че бъдещето им е в Европа. Именно затова днешното решение е толкова важно за нас", заяви Мунтяну.

Молдовският парламент прие декларация за приемането на страната в ЕС

По думите му откриването на преговорите по клъстера "Основни ценности" бележи реалното начало на процеса на присъединяване към Европейския съюз.

"Процесът на присъединяване вече е реалност. Той започна и продължава напред. Това е ясен сигнал, че Молдова изпълнява поетите ангажименти и че ЕС признава постигнатия напредък и оценява резултатите от реформите", посочи премиерът.

Мунтяну отбеляза, че въпреки готовността на страната да отвори този пакет от преговорни глави още миналата година, периодът на изчакване не е бил пропилян. "Ускорихме реформите и техническите преговори. Заедно намерихме начини да продължим напред, а гражданите вече усещат ползите от тези общи усилия", каза той.

Сред конкретните постижения министър-председателят посочи присъединяването на Молдова към Единната зона за плащания в евро (СЕПА), по-тясната интеграция с европейския пазар, включването на страната в европейската роуминг зона, организирането на инвестиционна конференция ЕС – Молдова и привличането на инвестиции за над 1 милиард евро, значителна част от които са от частния сектор.

Премиерът акцентира и върху значението на клъстера "Основни ценности", който е в основата на целия процес на европейска интеграция.

"Демокрацията, върховенството на закона, основните права, ефективната публична администрация и доброто управление на обществените финанси са ценности, които споделяме с гражданите на ЕС и които молдовците очакват от своите институции", заяви той.

Мунтяну подчерта, че реформите са били осъществени в сложна среда, белязана от хибридни атаки и опити за дестабилизация. "Бяхме и продължаваме да бъдем обект на хибридни атаки. Въпреки това не се отказахме от демократичния и европейския си курс. Укрепихме устойчивостта на институциите, повишихме сигурността на изборния процес срещу кибератаки и външна намеса и разбихме мрежи за изборна корупция, които се опитваха да купуват гласове", каза той.

Премиерът допълни, че властите продължават борбата с корупцията и реформата в съдебната система, включително чрез външната оценка на съдии и прокурори. "Доверието на хората в правосъдието постепенно нараства. Отговорните за банковата измама и завладяването на държавата се изправят пред правосъдието, а все повече дела за корупция по високите етажи на властта достигат до съдилищата и завършват с осъдителни присъди", заяви Мунтяну.

Той отбеляза и реформата на местното самоуправление, която според него ще помогне за изграждането на по-силни местни общности и за подобряване на обществените услуги. Според премиера промените през последното десетилетие са преобразили Молдова.

"Преди десет години Молдова беше възприемана като завладяна държава. Днес Европейската комисия признава, че сме сред страните кандидатки с най-бърз и най-съществен напредък в демократичните реформи. Международният авторитет на Молдова е на най-високото си равнище за последните 25 години, а институциите са по-силни и по-добре подготвени да защитават гражданите", подчерта той.

Междуправителствената конференция в Люксембург официално даде начало на преговорите на Молдова с ЕС по клъстера "Основни ценности", който се смята за основа на целия процес по присъединяване. От своя страна, европейският комисар по въпросите на съседството и разширяването Марта Кос заяви, че откриването на преговорите е официално признание за напредъка, който Молдова е постигнала в процеса на реформи. По думите ѝ това е важна стъпка по европейския път на Молдова и отражение на усилията, положени от властите в Кишинев през последните месеци.