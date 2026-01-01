Руският сценограф Александър Кондратов е починал, след като е прекарал месеци в предварителния арест, предадоха ТАСС и ДПА, позовавайки се на адвоката му.

„На този етап нито причината за смъртта, нито точните обстоятелства са известни“, каза неговият адвокат Наталия Тихонова.

Според правозащитната организация „Първи отдел“ той е бил прехвърлен от предварителния арест в болница в Москва миналия петък.

Московският обществен надзорен комитет заяви, че Кондратов е получил сърдечен пристъп. „Той е бил прехвърлен от следствения арест в болница „Боткинская“, където е починал“, се казва в съобщение на руския орган за независим граждански контрол.

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За ареста на 52-годишния Кондратов бе съобщено през май тази година, когато той пристигна в Русия, за да поднови паспорта си.

Според правозащитници той живее в Киев от 2012 г. насам. Някои медии съобщиха, че той е прекарал в предварителния арест повече от 70 дни по обвинения в дребни административни нарушения.

През август срокът на задържането му е бил удължен по подозрения в държавна измяна.

Кондратов е носител на руски награди за работата си в популярния в Русия телевизионен сериал „Ликвидация“.