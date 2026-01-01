Възрастните хора казват, че най-доброто време за слагане на киселото зеле е след Димитровден. Това е денят, в който според поверията се слага началото на зимата.

Ето няколко чалъма, с които зелето ви ще стане по-добро:

– Оставете зелките да престоят 2–3 дни след купуването, за да леко увехнат.

– Използвайте едра морска сол – стандартната пропорция е около 20–30 г сол на 1 литър вода (или около 30–40 г сол на 1 кг зеле).

– За по-хубав цвят и аромат, може да добавите червено цвекло или червена зелка, царевица, синапено семе и дюли. Говорим за малки количества, само за овкусяване.

– Зелето се слага на хладно и тъмно място / в буркани или в бидон/

– на третата седмица е хубаво да го преточите

Гарантирано, още преди Коледа зелето ще е готово и ще си хапвате цяла зима.