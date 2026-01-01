Постоянно чуваме, че трябва да спим по осем часа на нощ. Ново мащабно проучване обаче показва, че тази цифра е донякъде преувеличена и по-дългото спане всъщност може да ни навреди, съобщава MoneyTalksNews.

Проучването, публикувано в списание Nature, е проведено от учени от Колумбийския университет и международен екип, наречен MULTI Consortium. Те създадоха 23 „часа на стареене“, обхващащи 17 органни системи. Това са научни модели, които въз основа на определени биологични показатели оценяват колко „стар“ е даден организъм или отделен орган в сравнение с хронологичната възраст на човек. Данните са получени от приблизително половин милион участници на възраст от 37 до 84 години. Екипът сравни отчетената продължителност на съня на участниците с тяхната биологична възраст. Появи се ясен модел в мозъка, сърцето, белите дробове, имунната система и други органи.

Както краткият сън (по-малко от шест часа), така и дългият сън (повече от осем часа) са свързани с ускорено стареене. Най-малко признаци на стареене са наблюдавани при хора, които са спали между 6,4 и 7,8 часа на нощ.

Статията настоява да не се възприема цифрата от 6,4–7,8 часа като някаква универсална „магическа“ норма за сън. Самите учени предупреждават да не се тълкуват резултатите праволинейно. „Проучването показа връзка между продължителността на съня и скоростта на биологично стареене, но не доказва, че продължителността на съня причинява по-бързо или по-бавно стареене. Твърде малкото или твърде многото сън може да е признак за влошаване на здравето, а не негова причина. Заболяванията, които ускоряват стареенето, също могат да нарушат съня“, се казва в статията.