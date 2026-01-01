В Софийския градски съд ще се проведе ново заседание по делото срещу Кирил Петков за ареста на бившия премиер Бойко Борисов.

Пред съда днес се очаква да дадат показания бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и подалият оставка шеф на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев, информира БНТ.

На предишното заседание в края на септември от свидетелски показания стана ясно, че бившият главен секретар на МВР и настоящ депутат Петър Тодоров не е знаел предварително за арестите Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов.

Кирил Петков е подсъдим за престъпление по служба и превишаване на властта си в качеството му на длъжностно лице.

Според прокуртурата арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова преди четири години са неправомерни. По-късно съдът обяви арестите на тримата за незаконни.