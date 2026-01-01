Френските ученици и студенти ще продължат протестите си, въпреки че правителството предложи мерки за подобряване на условията в образованието. Според протестиращите предложенията не отговарят на всичките им искания, съобщава Ройтерс.

След среща с представители на правителството студентските лидери съобщиха, че сред обсъжданите мерки са ограничаване на броя на учениците в определени класове, отпускане на заеми за ремонт на училищни сгради и промяна на системата за прием в университетите, която те смятат за несправедлива.

„Не всички наши искания са изпълнени. Ще продължим протестите толкова дълго, колкото е необходимо“, заяви представителят на гимназистите Луи Летублон, цитиран от Ройтерс.

Правителството все още не е представило официално пакета от мерки. Пресконференцията, на която те трябваше да бъдат обявени, е отложена. Засега не е ясно и колко средства ще са необходими за изпълнението им.

Ситуацията поставя допълнителни предизвикателства пред правителството на президента Еманюел Макрон, което не разполага с мнозинство в парламента. Държавният дълг на Франция се приближава до 120% от брутния вътрешен продукт (БВП), а необходимостта от нови заеми усложнява преговорите за бюджета за следващата година.

Протестите се разрастват

Демонстрациите продължават от седмици, а напрежението се засили след сблъсъци в десетки френски градове преди девет дни. Към протестното движение впоследствие се присъединиха профсъюзи и активисти на движението на „жълтите жилетки“.

Безредиците и усещането сред част от французите, че властите трудно се справят с опазването на обществения ред и сигурността, допринасят за засилването на подкрепата за лидера на десницата Марин Льо Пен, посочва Ройтерс.

Според цитираното социологическо проучване Льо Пен получава подкрепата на между 32% и 33,5% от избирателите. За лидера на крайната левица Жан-Люк Меланшон биха гласували 17% от анкетираните.

Данните от проучванията сочат още, че Льо Пен би имала значително предимство пред Меланшон и на евентуален втори тур на президентските избори, насрочени за следващата година.