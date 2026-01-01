Българските граждани извън страната ще могат да упражнят правото си на глас на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на България на 1 ноември в избирателни секции в общо 60 държави.

Изборният ден зад граница започна в 20:00 ч. българско време днес с отварянето на секцията в Окланд, Нова Зеландия, и ще приключи с гласуването на западното крайбрежие на САЩ, където секциите ще затворят в 6:00 часа българско време на 2 ноември.

Сънародниците ни зад граница могат да се инфомират предварително за адреса на избирателната секция, в която възнамеряват да гласуват на интернет страницата на Министерство на външните работи в рубриката „Избори“: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2026. В някои населени места адресите на избирателните секции между първи и втори тур на изборите са променени поради организационни и логистични причини.

Предвид краткия срок между двата тура бюлетините не бяха доставени навреме до три от избирателните секции в Австралия — в Аделаида, Бризбън и Мелбърн. Министерството на външните работи своевременно информира Централната избирателна комисия, която с решение даде указания на съответните секционни избирателни комисии за провеждането на вота.

Всички избирателни секции в Европа са осигурени и готови за провеждането на изборния ден на 1 ноември. МВнР продължава логистическото обезпечаване на изборния процес във всички секции в САЩ и Канада, включително осигуряването на машините и изборните книжа за безпроблемното протичане на изборния ден.