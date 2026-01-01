Петнайсет нарушения при управление на електрически тротинетки са установени в Перник през последните десет дни, съобщават от Областната дирекция на МВР.

За периода са съставени общо 15 акта за установени административни нарушения, като са издадени 12 фиша и три акта за установяване на административни нарушения. Фишовете са наложени основно за управление без предпазна каска и за движение в тъмната част на денонощието, като предвидената санкция е 25 евро. Актовете са съставени за движение в пешеходни зони и на площад „Кракра“, като в тези случаи тротинетките са иззети до приключване на административнонаказателните производства.

От полицията посочват, че с повишаването на температурите се отчита значителен ръст в използването на индивидуални електрически превозни средства. Контролът върху водачите им остава сред приоритетите на органите на реда, тъй като често се констатира неспазване на правилата за движение. По данни на полицията, част от водачите се движат с висока скорост и на места, където това е забранено. По този начин те създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

От ОДМВР – Перник отправят апел към ползвателите на електрически тротинетки да спазват нормативната уредба и да използват превозните средства единствено на разрешените за това места.

От полицията напомнят още, че водачите следва да се движат с повишено внимание, да съобразяват скоростта си с пътните условия и интензивността на трафика, както и да не използват мобилни телефони по време на управление. Препоръчва се превозните средства да бъдат технически изправни и оборудвани със светлини и светлоотразителни елементи, особено при движение в тъмната част на денонощието.

Водачите не бива да превозват други хора, да извършват резки маневри, както и да бъдат особено внимателни в зони с интензивно пешеходно движение.

12-годишно момиче пострада в началото на месеца, след като беше блъснато от електрическа тротинетка, управлявана от момче, което след инцидента е избягало. Сигналът е подаден от майката на момичето. На пострадалата е била оказана първа медицинска помощ в пернишката болница, а впоследствие тя е била прегледана в столично здравно заведение, където е установено, че има фрактура в областта на глезена.