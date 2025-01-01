Окръжната прокуратура в Кърджали е внесла в съда обвинителен акт срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис и още три длъжностни лица от общинска администрация, обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва, съобщават от прокуратурата.

Азис е предаден на съд за това, че като кмет на община Кърджали, в съучастие с В.И., длъжностно лице в администрацията на община Кърджали, са присвоили в периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. пари в общ размер на 78 704 лв. Сумата била по заплащане по два договора за доставка на дърва. Обвинението е в длъжностно присвояване в големи размери, както и че обвиняемите са действали като съизвършители.

Бившият кмет на Кърджали Хасан Азис и трима служители на общината отиват на съд

Двамата подсъдими - Хасан Азис и В. И., са обвинени и в безстопанственост - за това, че в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г., в условията на продължавано престъпление не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на имуществото на община Кърджали във връзка с горепосочените два договора и от това са последвали значителни щети за общината в размер на 12 459 лева.

Третият подсъдим П. В. е предаден на съд, че като длъжностно лице в администрацията на община Кърджали, в условията на продължавано престъпление, не е положил достатъчно грижи, за да осъществи финансов контрол на разходите по два договора в периода от декември 2017 г. до октомври 2018 г. и от това са били причинени значителни щети на община Кърджали в общ размер от 11 184 лева.

Осъдиха на 4 г. затвор бившия главен архитект на Кърджали Делин Запартов

Четвъртият Д. Д. е предаден на съд, че като длъжностно лице в администрацията на община Кърджали, през януари 2018 г. не е положил достатъчно грижи да осъществи финансов контрол по един от договорите и така са били причинени значителни вреди за община Кърджали в размер на 24 420 лева.

Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 25 ноември, допълват от прокуратурата.

През ноември 2024 г. бившият кмет на Кърджали Хасан Азис отново бе обвинен по друго досъдебно производство и му бе наложена мярка за неотклонение „подписка“. Тогава обект на разследването бе обществена поръчка за 68 660 лв., от времето, когато е бил кмет, за почистване на дере в кв.“Байкал“ в Кърджали. Той бе обвинен, че прагът за обявяване на обществена поръчка е надвишен с осем хиляди лева.