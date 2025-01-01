Окръжният съд в Кърджали отложи разпоредителното заседание по делото срещу бившия кмет Хасан Азис и още три длъжностни лица за 23 януари 2026 г.

Причината за отлагането е неявяването на съдебния защитник на бившия главен счетоводител Валентина Иванов, както и липсата на защитник за подсъдимия П.В.

Хасан Азис и трите длъжностни лица от общинска администрация са обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва.

Според обвинението, Хасан Азис и Валентина Иванов са присвоили между януари 2018 г. и януари 2019 г. общо 78 704 лв.. Те са обвинени и в безстопанственост, като в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на общинското имущество, вследствие на което са настъпили щети за общината в размер на 12 459 лв.

Финансовите контрольори Д.Д. и П.В. са предадени на съд за това, че не са осъществили достатъчен финансов контрол по същите договори, причинявайки щети на общината в размер на 11 184 лв. по обвинението срещу П.В. и 24 420 лв. по обвинението срещу Д.Д.

Хасан Азис коментира пред медиите, че делото е „дело бухалка“, посочвайки, че е започнало още през 2017 г. и едва сега стига до съда. „Вече е практика тези дела да се наричат „дела на трупчета“, които се превръщат в „дела бухалка“.

Ясно е и за децата в Кърджали, че това е дело, базирано на политическа репресия срещу неудобни политически опоненти“, каза бившият кмет. Той добави, че вярва в независимостта на българския съд и професионализма на съдиите.

Окръжният прокурор на Кърджали и ръководител на делото Желязко Стефанов отхвърли тези твърдения. „Делото се основава на доказателства, събрани по предвидения в НПК ред. Обвинението е обосновано и не е държано на „трупчета’“, заяви той.

Прокурор Стефанов уточни, че делото е преминало през специализираната прокуратура, а след закриването ѝ е изпратено в Окръжна прокуратура-Кърджали. „В хода на проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция в Общината са установени множество деяния.

Проверката приключи в средата на 2020 г. и веднага е внесено обвинение, без да се изчакват каквито и да било моменти“, добави той.