Заболяване на един от адвокатите на четиримата обвиняеми, сред които и бившият кмет на Кърджали Хасан Азис, отложи днешното разпоредително заседание по делото за длъжностно присвояване и безстопанственост. Новата дата е 27 февруари.

Припомняме, че предходното разпоредително заседание бе отложено заради неявяването на съдебния защитник на бившия главен счетоводител Валентина Иванов, както и неявяването на защитник за подсъдимия П. В.

Отложиха заседанието по делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис (СНИМКИ)

П.В. бе с адвокат, назначен служебно по негово искане. Делото е образувано по внесен обвинителен акт от Окръжна прокуратура-Кърджали, а освен бившият кмет на Общината, обвиняеми са бившият главен счетоводител и още две длъжностни лица от общинска администрация, изпълнявали длъжността към момента на деянието.

Хасан Азис и Валентин Иванов са обвинени в безстопанственост и в присвояване на пари в съучастие в периода януари 2018 г. - януари 2019 г. Обвинението за общо нанесената щета на Община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева.

Обвиненията срещу длъжностните лица П.В. и Д.Д. са за това, че като такива не са положили достатъчно грижи, за да осъществят финансов контрол на разходите по договори за доставка на дърва, с което са били причинени значителни вреди за община Кърджали в размер на 11 184 лв. по обвинението на П.В. и 24 420 лв. по обвинението на Д.Д.

След втория неуспешен опит за провеждане на разпоредително заседание, наблюдаващият прокурор - окръжен прокурор Желязко Стефанов коментира пред медиите, че не може да прогнозира дали съдебният процес ще бъде лесен от гледна точка на случване и отлагане на заседания.

„Колкото повече са подсъдимите в един наказателен процес, толкова е по-голяма вероятността по уважителна причина за неявяване на подсъдим или негов защитник, делото да бъде отлагано“, каза още прокурор Стефанов.

Обвиниха бившия кмет на Кърджали Хасан Азис за злоупотреби с дърва за огрев

Бившият кмет инж. Хасан Азис коментира след заседанието, че "делото има политически характер и показва диагноза за това, че държавата боледува, защото „една система се използва за политическа бухалка“.

Той обяви пред медиите, че оттук нататък след всяко заседание ще задава въпрос, на който неговите съграждани и хората, които следят процеса да отговорят по същество.

„Защо и по каква причина седем години се готви това дело, в което трябва да бъдат обследвани, извинявайте, седем документа? Това дело се готви седем години за седем документа“, заключи бившият кмет.