47-годишен мъж е задържан в Стара Загора, след като откриха 322 фалшиви евробанкноти на обща стойност 8840 евро, съобщиха от полицията.

Служители от сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Стара Загора и служители ТДНС-Стара Загора, на 27 май, в град Стара Загора са задържали 47-годишен мъж.

Извършена е проверка на ползвания от него товарен автомобил, намерени и иззети са 242 банкноти с номинал 20 евро и 80 банкноти с номинал 50 евро, на обща стойност 8840 евро, всичките неистински.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Започнато е разследване под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

На 28 май на мъжа е повдигнато обвинение и с постановление на Окръжна прокуратура-Стара Загора е задържан за срок от 72 часа.

Работата по случая продължава.