84-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Сливенско, съобщиха от полицията.

Сигналът за измамата е подаден на 17 юли. Тя е била въведена в заблуждение след телефонно обаждане от мъж, който се е представил за лекар.

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Измамната схема е била „пари за скъпоструваща операция на близък роднина“. Жената е предала 10 000 евро на непознати.

След разследване са задържани мъж и жена. Част от сумата е предадена. По случая се води разследване.