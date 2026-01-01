Много хора приемат осем часа сън като гаранция за пълноценна почивка, но практиката показва, че продължителността сама по себе си не е достатъчна. Качеството на съня, структурата на неговите фази и външните фактори често играят много по-важна роля от броя на прекараните часове в леглото.

Според д-р Матю Уолкър, невролог и специалист по съня от University of California, Berkeley не всеки сън е еднакъв и качеството на дълбокия сън е решаващо за физическото и когнитивното възстановяване.

Експертът подчертава, че дори минимални нарушения в REM и дълбоката фаза могат да доведат до усещане за хронична умора, независимо от общата продължителност на съня.

Една от основните причини за събуждане с чувство на изтощение е фрагментираният сън. Това означава, че човек може да не осъзнава кратките събуждания през нощта, но те прекъсват естествените цикли на възстановяване. Шум, светлина, неподходяща температура в стаята или дори леки дихателни нарушения като хъркане и сънна апнея могат да нарушат тези цикли.

Според Американската академия по медицина на съня (American Academy of Sleep Medicine), хроничното недоспиване в дълбоките фази на съня е по-важен фактор за умора през деня, отколкото общата продължителност на съня. Организацията отбелязва, че "фрагментираният сън може да има ефект, подобен на реално съкращаване на часовете сън“.

Друг често подценяван фактор е циркадният ритъм – вътрешният биологичен часовник на организма. Д-р Чарлз Чейслър от Harvard Medical School обяснява, че "когато графикът на съня е несъгласуван с естествения циркаден ритъм, дори достатъчен като количество сън не води до усещане за възстановяване“. Това явление често се наблюдава при хора, които си лягат и стават в различни часове през седмицата, или прекарват късните вечерни часове пред екрани, които потискат производството на мелатонин.

Роля има и психологическият фактор. Хроничният стрес повишава нивата на кортизол, който затруднява навлизането в дълбок сън. В такива случаи човек може да спи достатъчно дълго, но сънят остава "повърхностен“ и не води до реално възстановяване.

Специалистите по съня обобщават, че комбинацията от редовен режим, ограничаване на екраните преди лягане, контрол на светлината и шума в спалнята, както и управление на стреса, е ключова за реално качествен сън. В противен случай дори осем часа в леглото могат да се окажат недостатъчни за пълноценна почивка.

