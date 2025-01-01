Начинът, по който лягаме в леглото, може да носи рискове за здравето, далеч надхвърлящи схващането на гърба, предупреждават експерти. Предпочитаната поза може да доведе до болка, киселинен рефлукс, хъркане и дори до по-сериозни симптоми, които се проявяват на следващата сутрин.

„Важно е човек да се чувства удобно в позата, в която спи. Често избираме дадена позиция именно заради комфорта“, заяви пред „Фокс нюз“ клиничният психолог и специалист по медицина на съня Шелби Харис.

Често обаче се случва именно сънят да ни остави дискомфорт. Когато заспим в неудобни позиции, тялото остава неподвижно часове наред, което натоварва не само нервите, но и мускулите и връзките.

Специалистите подчертават, че спането свито „на кълбо“ няма психологическа връзка със стреса или емоционалното състояние – промяната на позата е чисто физически въпрос. „Позицията, в която спим, не казва нищо за нашето психично състояние, напрежение или травма“, допълва Харис.

Рискът от увреждане на нерви е по-висок при пози, в които ръцете са прегънати или подпъхнати. В социалните мрежи това е популяризирано като поза „Т-рекс“. Заспиването с ръце, прибрани под възглавницата или силно свити, може да причини изтръпване заради притискане на нерв. Изследване от 2023 г. за синдрома на кубиталния тунел предупреждава, че спането със сгънат лакът увеличава натиска върху улнарния нерв и влошава симптомите като изтръпване или пронизваща болка в предмишницата. Спането по гръб изглежда логично решение за да не подпъхваме ръце, но тази поза често води до хъркане и киселинен рефлукс.

Спането по корем – най-рисковата поза

Според изследванията лежането по корем изкривява гръбнака и е свързано с болки в гърба, врата и раменете, тъй като главата трябва да бъде завъртяна настрани, за да се диша. Интересното е, че това е най-рядко срещаната поза, въпреки че е единствената, която доказано намалява хъркането.

Харвардското здравно училище и данни от други лекари показват, че страничната поза е най-популярна и често най-полезна. Специалистите препоръчват спане на една страна с леко свити колене и възглавница между тях – това подравнява гръбнака, таза и бедрата. Позата е още по-важна с напредването на възрастта или при наличие на здравословни проблеми. Много болници и центрове за сън съветват постепенен преход към спане по гръб или на една страна. Ако не можете веднага да се откажете от спането по корем, използвайте тънка възглавница или никаква, за да ограничите усукването на врата.

Харис препоръчва хората, които изпитват постоянен дискомфорт или чувстват, че сънят им не е възстановяващ независимо от позата, да потърсят медицинска помощ. | БГНЕС