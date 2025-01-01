Ново проучване от Япония разкрива, че дълбокият сън играе ключова роля в прочистването на мозъка от натрупани през деня отпадни вещества, съобщава уебсайтът „Knowridge“. Изследването е ръководено от Масако Тамaки от Института RIKEN за мозъчни науки и е публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Екипът установил силна връзка между дълбокия сън и цереброспиналната течност – прозрачна течност, която обгръща и защитава мозъка и гръбначния мозък.

С помощта на специален метод за сканиране – „тих“ функционален ЯМР (sparse fMRI) – учените успели да наблюдават как се движи тази течност по време на различни фази на съня.

По време на дълбокия, не-REM сън, мозъкът генерира бавни електрически вълни, които се оказали пряко свързани с пулсиращи движения на мозъчната течност на всеки около 8 секунди.

При по-лек сън или кратки събуждания тези промени били по-редки и по-бавни, а по време на REM-съня (когато сънуваме) сигналите били почти незабележими и се появявали едва на всеки 30 секунди.

Тези открития подсказват, че дълбокият сън може да задейства естествена система за „прочистване“ на мозъка, при която цереброспиналната течност отстранява токсични вещества, натрупани в резултат на мозъчната активност през деня.

Особено активни по време на дълбок сън били зони като хипокампа и фронталния кортекс – областите, свързани с паметта и ученето. Това означава, че именно в тези моменти мозъкът едновременно се прочиства и укрепва спомените.

Тамaки отбелязва, че дълбокият сън влияе върху мозъчната течност по уникален начин, различен от всички други фази на съня.

Тези бързи, но умерени промени може да представляват специализиран процес за отстраняване на отпадъци, концентриран именно в зоните, които поддържат паметта и когнитивната функция.

Изследването потвърждава, че качественият дълбок сън е жизненоважен не само за почивка, но и за „почистване“ и поддържане на мозъка в добро здраве.

Това е още едно доказателство, че когато спим дълбоко, мозъкът не почива – той работи, за да се подготви за следващия ден.