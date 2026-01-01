След като вчера военният ни министър Димитър Стоянов намекна, че е възможно страната ни да преосмисли помощта за Украйна, днес премиерът развенча всякакви съмнения по темата и категорично утвърди позицията. „Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно“, посочи Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. По думите му страната продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. „Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход и за търсене на дипломатическо решение“, заяви Радев и подчерта, че основен приоритет за тях е сигурността на българските граждани.

В България всяко следващо решение за помощ – дали военно-техническа или хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерския съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание. Това заяви пред журналисти и външният министър Велислава Петрова. По думите й подкрепата за Украйна има различни направления – и хуманитарна, и военно-техническа, която се преценява според възможностите на страната ни.

„Вече сме дали достатъчно“: Радев потвърди, че се спира военната помощ за Украйна

"Нека да оставим Министерството на отбраната да обявява възможностите на българската армия и мисля, че именно за това говори министърът на отбраната", коментира още Петрова. Според нея Димитър Стоянов е обяснил, че говори за военна помощ от българската армия.

От гледна точка на бъдещи решения – те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление, отбеляза още Петрова.

Всичко това предизвика вълна от бурни коментари сред парламентарно представените групи, които излязоха с остри позиции и предимно критики за случващото се.

ПП са обезпокоени от решението за Украйна: Трябва да подкрепяме жертвата, а не агресора

От „ Продължаваме промяната “ посочиха, че са обезпокоени от решението на правителството за оръжията за Украйна.

"Нашата позиция е, че трябва да подкрепяме жертвата, а не агресора. Българският парламент е взел редица решения, че подкрепата, която е оказвана за Украйна е била по линия на нашите съвместни взаимоотношения с нашите европейски и евроатлантически партньори", каза Богдан Богданов, депутат от ПГ на ПП и допълни: "Това не е просто подкрепа, а механизъм, чрез който България в последните години успя да модернизира своите складове с боеприпаси и техническото оборудване, това бе и възможност за конкретни способности, които България можеше да придобие, като част от този механиъм".

По думите му, ако българската индустрия и в частност военно-промишленият комплекс бъде подложене на натиск и изолиран от международните пазари, това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там.

Последните две-три години България сериозно се възползва от износа на боеприпаси, каза в кулоарите на парламента народният представител от „Продължаваме промяната“ Радослав Рибарски. По неговите думи това е сериозно перо в бюджета и приходите към него.

„Днес, решението, което предстои да вземем за трикоординатните радари, е процес, който е в резултат на този износ и обновяване на боеприпасите, които българската страна реално продава, не подарява. С тези средства ние днес ще можем да поръчаме трикоординатни радари, които са жизненоважни за българската армия“, каза той.

Според Рибарски България продава боеприпаси на страни, които искат да ги предоставят за Украйна и това не е спирало. Наистина виждаме как на две скорости върви изпълнителната власт, каза още той.

Мирчев: В момента сме сред страните, които с решенията си обслужват желанията на Путин

Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, каза в кулоарите на парламента пред журналисти депутатът Ивайло Мирчев от „ Демократична България “ по повод военната помощ на България за Украйна.

„Реалностите са, че една много малка част от боеприпасите, които България изпраща за Украйна, излиза от складовете на българската армия – около 2%. Останалата част излиза от българската индустрия – заводите“, обясни Мирчев.

Европа вече е на две скорости и България трябва да бъде в първата, допълни депутатът. По неговите думи България трябва да е където се взимат решенията, където са предвидимите партньори и където страната ни ще участва в бъдеща архитектура на сигурност на Европа.

Не разбирам защо от "Прогресивна България“ реагират по толкова безотговорен начин, допълни той.

По думите на Мирчев за излизащото от складовете на българската армия плаща Европейският механизъм за мир, а произведеното от българската индустрия се плаща от украинската страна. „В единия случай България вече е получила 6,5 милиарда евро, а при другия стотици милиони. България не е подарявала оръжия на Украйна“, каза още той.

Георг Георгиев вижда рискове за позицията и интересите на България след решението за Украйна

В момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, каза в кулоарите на парламента народният представител от ГЕРБ Георг Георгиев по повод военната помощ на България за Украйна.

„Ако следя изказванията на външното министерство са едни, на министъра на отбраната и на премиера са други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или пък потвърждава тезата ни, че навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешнополитическа употреба се говори друго“, каза Георгиев.

По негови думи всичко, което се е случвало по отношение на модернизацията на българската армия, постъпления на средства в размер на стотици милиарди, е функция на решенията, които са взимали през последните години. „Самият вицепремиер в момента Гълъб Донев е подписал договор за размяната на боеприпаси в размер на 300 милиона в едно от служебните правителства, което е било функция от това, че ние сме предоставили такива с отпаднала необходимост. Тезата, която в момента се разпространява, че България е правила нещо в свой ущърб, просто не е вярна“, коментира Георгиев.

Това, което правим в момента като политически избор, нали не си представяме, че няма да рефлектира върху нашата отбранителна индустрия, каза още той. По негови думи бизнесът няма да работи и това са хиляди работни места, милиарди в българската икономика.

„Начинът, по който ние сме позиционирани на Източния фланг на НАТО, в общата европейска архитектура за сигурност, се поставя на карта“, посочи той и допълни, че България излъчва много разнопосочни сигнали.

В същото време видяхме в разговорите на премиера и в Берлин, в Париж, в Брюксел, че не беше казано намерението на българското правителство, че ще спрем да работим по линия на помощта за Украйна, каза той и посочи, че „това е едно съществено нарушаване на солидарността“.

„България няма да започне да се намира на по-безопасно място на европейската карта, няма да се отдалечи на повече от 400 километра от фронтовата линия. България няма да спре нуждата от процеса на модернизация на армията. А модернизацията е функция на помощта, която сме предоставили“, каза Георгиев.

„Възраждане” внася законопроект за пълна забрана на оръжейния износ за Украйна

Лидерът на „ Възраждане “ Костадин Костадинов обяви, че партията ще внесе в Народното събрание предложение за пълна забрана на продажбата на оръжие за Украйна, както и за въвеждане на забрана за реекспорт при оръжейни сделки с други държави.

„Ще внесем такова предложение, защото смятаме, че на лицемерието в българската политика трябва да се сложи край“, заяви Костадинов пред журналисти в парламента.

Според него при сделки за износ на оръжие България има възможност да налага ограничения за реекспорт, така че закупеното въоръжение да не бъде пренасочвано към трети държави, включително Украйна.

„Ако изнасяме за Полша, изнасяме за Полша и Полша е единствената държава, в която може да се ползва това оръжие. Същото важи и за Румъния, Чехия или която и да е друга държава“, каза лидерът на „Възраждане“.

Костадинов разкритикува и изявленията на министъра на отбраната Димитър Стоянов, като заяви, че в рамките на два дни той е представил различни позиции по темата.

„Вчера той каза категорично как няма да дадем нито един патрон повече. Днес обаче казва, че няма да даваме от нашите резерви, ама ако искат да си купят – нека си купуват. Категорично сме против това“, коментира Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ дори заподозря, че „някой е набил канчето“ на военния министър, за да смекчи позицията си относно износа на оръжие за Украйна. По думите му е противоречиво да се говори за необходимост от мирни преговори, докато паралелно се допуска продажба на въоръжение.