"Драконовски мерки" срещу разпространението на наркотични вещества в училищата и районите около тях ще бъдат предприети в област Сливен.

Това заяви областният управител Михаил Кашеров по време на работна среща с представители на образователните институции и органите на реда, посветена на проблема с употребата и разпространението на наркотици сред учениците.

В срещата участваха началникът на Регионалното управление на образованието (РУО)-Сливен Кристияна Добрева-Станкова, директорът на Областната дирекция на МВР – Сливен старши комисар Иван Русев, началниците на районните управления в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, директори на училища и представители на Съвета на децата.

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„Това представлява опасност за децата ни и в тази насока ще предприемем "драконовски мерки". Искам да работим заедно в един много сериозен екип, за да можем да постигнем резултата, към който се стремим - да минимизираме употребата и разпространението на наркотици в област Сливен“, каза Кашеров. По думите му борбата с този проблем няма да бъде еднократна акция, а продължителен процес, който изисква последователни действия от всички институции.

Заместник областният управител Димитър Величков подчерта необходимостта от по-тясно взаимодействие между училищата и полицията. Той призова директорите и педагогическите специалисти своевременно да подават сигнали при съмнения за разпространение на наркотични вещества или опити за контакт с ученици от лица, свързани с подобна дейност.

„Трябва да си подадем ръка и като едно цяло да се постараем да сведем до минимум този проблем. Всяка институция има своята роля, но резултати могат да бъдат постигнати само чрез общи усилия“, заяви Величков.

Старши комисар Иван Русев определи противодействието на разпространението на наркотични вещества сред малолетни и непълнолетни като основен приоритет на Министерството на вътрешните работи.

„Проблемът е много сериозен и не бива да се правим, че не съществува. Ние вършим своята работа, но не можем да се справим сами. Вие сте хората, които ежедневно са сред учениците и могат да помогнат за ранното разпознаване на риска“, обърна се той към директорите на училища.

Русев подчерта, че акцентът в работата на полицията ще бъде поставен върху превенцията, ранното идентифициране на рискови ученици и ограничаването на достъпа на разпространители до училищната среда.

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В дискусията активно се включиха и представители на Съвета на децата. Димитър Митев очерта като сериозни проблеми пушенето на цигари, употребата на електронни цигари и вейпове, разпространението на райски газ, както и лесния достъп на ученици до търговски обекти в близост до училищата, където според него невинаги се спазват ограниченията за продажба на подобни продукти на непълнолетни.

Той алармира, че възрастта на децата, които посягат към различни психоактивни вещества, продължава да намалява. Като тревожен пример посочи случай с три непълнолетни момичета, приети в болница след употреба на дизайнерска дрога. Според него се наблюдават и случаи, при които родители получават пратки, предназначени за децата им, без да знаят какво съдържат.

Началникът на РУО Кристияна Добрева-Станкова заяви, че темите за превенция на употребата на наркотични вещества, тютюневи изделия и други психоактивни вещества са заложени в учебния процес чрез часовете по биология, химия, здравно образование и часовете на класа. По думите ѝ училищата организират лекции, дискусии, спортни инициативи и срещи с външни експерти, насочени към информиране на учениците за рисковете от употребата на наркотични вещества.

Тя посочи, че анализите на училищните екипи показват тревожна тенденция за намаляване на възрастта, на която учениците за първи път посягат към никотинови изделия и алкохол. Част от учениците споделят и готовност да експериментират с други психоактивни вещества.

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Добрева-Станкова отбеляза, че във всички училища в областта са въведени механизми за подаване на анонимни сигнали, а през 2025 г. училищни психолози и педагогически съветници са преминали специализирани обучения за разпознаване на признаците на употреба на наркотични вещества и превенция на вейпинга. Според нея обаче училищата не могат сами да решат проблема, особено когато в близост до тях има търговски обекти, които не спазват изискванията при продажба на цигари, алкохол и други продукти на непълнолетни.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от по-активна превенция, по-добър обмен на информация между институциите, засилен контрол около училищата и по-широко участие на родителите в усилията за ограничаване на употребата и разпространението на наркотични вещества сред младите хора.