С въвеждането на временна организация на движение започна изграждането на кръгово кръстовище на пътя Хасково-Димитровград, част от републиканския път I-5 Русе-Маказа, съобщиха от Областната администрация.

Началото на строителните работи бе анонсирано от Община Хасково на 3 юни.

БТА

Целта е улесняване на трафика в участъка, който е проблемен заради индустриалната зона от източната страна на пътя и откриването на срещуположната страна на голям търговския комплекс през септември 2023 година.

БТА

Подписан е договор с инвеститора на търговския комплекс, за чиято сметка ще е изграждането на кръстовището. Крайният срок за приключване на строителните работи по инфраструктурния проект е септември тази година.

БТА

Дейностите ще обхванат около един километър от трасето и ще се изпълняват поетапно. Ограничен е трафикът в аварийната и активната ленти в платното за Димитровград.

Превозните средства преминават по изпреварващата лента, а скоростта е ограничена до 30 км/ч.