Икономически полицаи откриха и иззеха солидно количество стоки, носещи логото на известни марки, в магазин в центъра на областния град, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Вчера екипи от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Пазарджик осъществили проверка на магазина, чийто собственик е частна фирма с управител 39-годишна пазарджиклийка.

В търговския обект органите на реда открили изложени за продажба множество дрехи, които били брандирани с логото на известни и реномирани търговски марки. Иззети са общо 533 артикула.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура.