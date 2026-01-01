Нападатели в малка лодка са влезли в престрелка със силите за сигурност на товарен кораб край бреговете на Йемен, съобщи Центърът за морски търговски операции на британските въоръжени сили, предаде ДПА.

Ведомството посочи, че шестима нападатели са се приближили към товарния кораб, което е довело до престрелката. След това малката лодка се е оттеглила. Корабите в района бяха призовани да плават в зоната с повишено внимание.

В Йемен действа подкрепяната от Иран групировка на йеменските бунтовници хути, която контролира северната част на страната и големи части от йеменския западен бряг на Червено море. След последната ескалация на войната с Иран хусите отново атакуваха Израел и обявиха блокада на морските пътища за Израел в Червено море.

От 2023 г. насам групировката е атакувала десетки кораби в региона, за които се твърди, че имат връзки с Израел. В резултат на тези атаки на корабите са нанасяни тежки подреди, а в някои случаи те са били потопени.

Според Центъра за морски търговски операции на британските въоръжени сили обаче зоната, в която е станала престрелката, се намира по на юг в Аденския залив.

Бреговата ивица на Йемен в тази зона се контролира от международно признатото правителство на страната, което се ползва с подкрепата на Саудитска Арабия. В Аденския залив също така често има и пиратски набези, в които са замесени престъпни мрежи от Сомалия.