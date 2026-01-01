/ БТА

В България всяко следващо решение за помощ – дали военно-техническа или хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерския съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание. Това заяви пред журналисти външният министър Велислава Петрова във връзка с вчерашното изказване на министъра на отбраната Димитър Стоянов относно военната помощ за Украйна.

По думите на Петрова подкрепата за Украйна има различни направления – и хуманитарна, и военно-техническа, която се преценява според възможностите на страната ни. Нека да оставим Министерството на отбраната да обявява възможностите на българската армия и мисля, че именно за това говори министърът на отбраната, коментира още Петрова. Според нея Димитър Стоянов е обяснил, че говори за военна помощ от българската армия.

От гледна точка на бъдещи решения – те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление, отбеляза още Петрова.

Велислава Петрова
МВнР

Външният министър направи коментара за Украйна преди да открие срещата на външните министри на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), посветена на 30-ата годишнина от създаването на формата. Събитието се проведе в София в рамките на българското председателство на Процеса под мотото „30 години ПСЮИЕ - Компас към стабилност, сигурност и устойчивост“.

В речта си по време на откриването министър Петрова подчерта, че тази годишнина е не само повод за равносметка на постигнатото, но и възможност да потвърдим посоката, в която трябва да продължим да се развиваме – водени от единство, отговорност и споделена европейска визия.

Първият ни дипломат заяви също, че  регионалната принадлежност и добросъседските отношения са основата, върху която ПСЮИЕ изгражда своята устойчивост и способност да отговаря на предизвикателствата в динамична международна среда. По думите й европейската интеграция, развитието на човешкия капитал, цифровата трансформация и устойчивият растеж остават водещи приоритети, които изискват последователност, солидарност и общ стратегически хоризонт.

Министър Петрова постави акцент и върху необходимостта от засилване на регионалното сътрудничество в области като свързаност, енергийна устойчивост, икономически растеж, цифрова трансформация, развитие на човешкия капитал и справяне с нововъзникващи и хибридни предизвикателства.

В заключителните си думи тя пожела успешен и продуктивен мандат на Букурещ, в качеството му на следващ председател на формата.

Министрите на външните работи и ръководителите на делегации одобриха съвместна Декларация по повод 30-ата годишнина от основаването на ПСЮИЕ, която се очаква да бъде приета по-късно през деня от държавните глави по време на Срещата на върха на страните участнички във формата.

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