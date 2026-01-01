В България всяко следващо решение за помощ – дали военно-техническа или хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерския съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание. Това заяви пред журналисти външният министър Велислава Петрова във връзка с вчерашното изказване на министъра на отбраната Димитър Стоянов относно военната помощ за Украйна.

По думите на Петрова подкрепата за Украйна има различни направления – и хуманитарна, и военно-техническа, която се преценява според възможностите на страната ни. Нека да оставим Министерството на отбраната да обявява възможностите на българската армия и мисля, че именно за това говори министърът на отбраната, коментира още Петрова. Според нея Димитър Стоянов е обяснил, че говори за военна помощ от българската армия.

От гледна точка на бъдещи решения – те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление, отбеляза още Петрова.

МВнР

Външният министър направи коментара за Украйна преди да открие срещата на външните министри на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), посветена на 30-ата годишнина от създаването на формата. Събитието се проведе в София в рамките на българското председателство на Процеса под мотото „30 години ПСЮИЕ - Компас към стабилност, сигурност и устойчивост“.

В речта си по време на откриването министър Петрова подчерта, че тази годишнина е не само повод за равносметка на постигнатото, но и възможност да потвърдим посоката, в която трябва да продължим да се развиваме – водени от единство, отговорност и споделена европейска визия.

Първият ни дипломат заяви също, че регионалната принадлежност и добросъседските отношения са основата, върху която ПСЮИЕ изгражда своята устойчивост и способност да отговаря на предизвикателствата в динамична международна среда. По думите й европейската интеграция, развитието на човешкия капитал, цифровата трансформация и устойчивият растеж остават водещи приоритети, които изискват последователност, солидарност и общ стратегически хоризонт.

Министър Петрова постави акцент и върху необходимостта от засилване на регионалното сътрудничество в области като свързаност, енергийна устойчивост, икономически растеж, цифрова трансформация, развитие на човешкия капитал и справяне с нововъзникващи и хибридни предизвикателства.

В заключителните си думи тя пожела успешен и продуктивен мандат на Букурещ, в качеството му на следващ председател на формата.

Министрите на външните работи и ръководителите на делегации одобриха съвместна Декларация по повод 30-ата годишнина от основаването на ПСЮИЕ, която се очаква да бъде приета по-късно през деня от държавните глави по време на Срещата на върха на страните участнички във формата.