Ремонтирана е настилката между 67-и и 80-ти км на магистрала „Тракия“ в област Пазарджик, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В понеделник и вторник през нощта поетапно беше извършено едроплощно изкърпване в двете платна за движение. Екипите работиха от 20 ч. вечер до рано сутринта първата нощ в платното за Бургас, а през следващата в платното за София, за да не се затруднява пътуването на гражданите и да се осигури безопасността на движение в започващия летен туристически сезон.

Припомняме, че от днес - 10 юни, след края на работния ден, ще се ограничи движението в посока София в 5-километров участък от АМ „Тракия“ /от 55-ти до 60-ти км/. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на строителните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.

Агенция „Пътна инфраструктура“

Ремонтните работи са възложени на „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да бъдат внимателни и да следват стриктно поставената пътна сигнализация. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.