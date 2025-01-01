Административният съд в София спря поскъпването и разширението на зоните в София.
Разпореждането, с което беше допуснато предварително изпълнение на решението на Столичния общински съвет за увеличаване на таксите за паркиране в синя и зелена зона, е обявено за нищожно.
Софиянци протестираха срещу по-скъпите и зони за паркиране
Случаят е свързан с жалби срещу Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и измененията в нея, приети с Решение № 883 на Столичния общински съвет от 13 ноември 2025 г., както и срещу разпореждането за предварително изпълнение на същото решение.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в срок от 7 дни след съобщаването му, с частна жалба, съобщават от съда.
Ето какво предвиджаха промените
Увеличение на цените
Синя зона – 2 евро на час
Зелена зона – 1 евро на час
Основни промени в зоните:
Работно време:
Синя зона – 9:00–21:00, всеки ден, включително неделя и празнични дни
Зелена зона – 9:00–21:00, понеделник–събота, без празнични дни
Максимално време за паркиране:
Синя зона – 3 часа
Зелена зона – 4 часа
СОС реши: Синя и зелена зона в София поскъпват двойно
Разширяване на зоните:
Синя зона включва: пл. „Македония“, Руски паметник, „Крива река“, „Иван Вазов“, част от „Лозенец“ и „Яворов“, „Оборище“
Поетапно зелена зона ще обхване: „Банишора“, „Лагера“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, част от „Студентски град“ и район Подуяне
Винетни стикери за живущи:
Синя зона – 150 евро/година
Зелена зона – 100 евро/година
Жителите няма да имат право на винетен стикер за трети автомобил
Служебни абонаменти:
Синя зона – 800 евро/година
Зелена зона – 500 евро/година
Ограничение – до 10% от паркоместата в подзоната
Други нововъведения:
Въвежда се жълта (уикенд) зона в Банкя – 0,50 евро/час, с безплатен стикер за местните жители
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София обсъждат в СОС
Електрически автомобили – първите 3 часа паркиране безплатно (от 1 януари 2027), след това се заплаща по зоните
Табелите ще имат QR код или линк за алтернативни плащания (Sofia Plus, сайт ЦГМ и др.)
Хартиени талони отпадат от средата на 2026 г., ще се използват само електронни методи
Санкции за неправилно паркиране:
Скоба – 30 евро
„Паяк“ – 75 евро