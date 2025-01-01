Кметът на столичния район "Люлин" Георги Тодоров ще проведе спешна среща на “Московска” 33 с кмета на София Васил Терзиев, заместник-кмета по екология Надежда Бобчева и началника на Инспектората Николай Неделков.

Ситуацията в Люлин отдавна премина точката на “временно затруднение в почистването”. През последните дни положението се влошава. Има контейнери, които повече от седмица не са обслужвани. На много места самите кофи не се виждат от купчините боклук. Улиците са блокирани, тротоарите - непроходими, паркоместата - погълнати от смет. Пожари от запалени отпадъци заплашват автомобили и хора. Граждани сигнализират, че усещат тежка миризма.

Днешната спешна среща има ясни цели:

● да се изработи незабавен, реалистичен и гарантиран план за овладяване на кризата;

● да се осигури допълнителна техника, екипи и ресурс;

● да се състави и следва ясен график, който да сложи край на двумесечното “закърпване на положението”.

“Люлин е най-големият район в България, над 200 000 жители, близо една пета от всички софиянци. Район, който генерира 80 тона отпадък дневно. Това е град в града. И когато подобен район остане без адекватно сметопочистване в продължение на месеци, това не е логистичен проблем. Това е удар по здравето и по достойнството на хората,“ заяви кметът Георги Тодоров.

Резултатите от разговорите в Столична община ще бъдат обявени по-късно днес.