Най-смъртоносната полицейска операция срещу наркотиците в историята на Рио де Жанейро в Бразилия досега е причинила смъртта на най-малко 132 души, сочат данни, оповестени днес от омбудсмана на едноименния бразилски щат, което е два пъти повече от официалния брой на жертвите, известен до този момент, предаде Франс прес.

"Според последните ни данни броят на жертвите е 132", съобщи за АФП службата на омбудсмана на щата Рио де Жанейро, който предлага правна помощ на най-нуждаещите се.

Губернаторът на щата Рио де Жанейро Клаудио Кастро заяви от своя страна, че официалният брой на жертвите в резултат на вчерашната полицейска операция остава около 60, но предупреди, че той ще "се промени", тъй като смъртните случаи се отчитат едва при пристигането на телата в моргата.